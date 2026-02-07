Maltempo in Calabria, Antoniozzi: “vicini alla comunità di San Lorenzo del Vallo”

“La comunità di San Lorenzo del Vallo sta affrontando le conseguenze di una pesante ondata di maltempo che ha provocato danni alla rete viaria, alle colture agricole e ad alcune infrastrutture locali. In questa fase critica, Fratelli d’Italia ribadisce la propria vicinanza agli abitanti e sostiene le iniziative di chi lavora per la sicurezza e il benessere del territorio”. Lo afferma in una nota Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia.

Antoniozzi sottolinea “il ruolo attivo di Grazia Adimari, presidente del Comitato Contrada Terzo di Firmo e iscritta al partito, che ha costantemente segnalato le criticità infrastrutturali e sollecitato interventi concreti: – Il lavoro del Comitato è importante per mantenere alta l’attenzione sulle problematiche reali della comunità. L’impegno di Grazia Adimari aiuta a far emergere le priorità e stimola le istituzioni a intervenire in maniera puntuale .- In momenti come questi è fondamentale-dice Antoniozzi -garantire supporto immediato ai cittadini e lavorare su soluzioni strutturali per prevenire futuri danni. Serve coordinamento tra amministrazioni locali e regionali, con interventi concreti che possano proteggere il territorio e le persone che lo abitano. Fratelli d’Italia conferma il proprio impegno a seguire la situazione da vicino, sostenendo le iniziative locali e collaborando con chi, come il Comitato Contrada Terzo di Firmo, porta avanti proposte concrete a beneficio della comunità”.