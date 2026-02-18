Maltempo in Calabria, a Fuscaldo danni per 300mila euro: “la stima può raddoppiare”

“Una prima stima sommaria dei danni subiti dall’ondata di maltempo di questi giorni si aggira attorno ai 300mila euro, ma all’esito di tutte le verifiche potrebbero essere anche il doppio, se non di più“. Lo afferma Giacomo Middea, sindaco del comune di Fuscaldo, sul Tirreno cosentino, all’esito di una prima ricognizione sul campo resa possibile dalla tregua concessa dal meteo che nei giorni scorsi ha funestato il territorio. Nei giorni scorsi il primo cittadino aveva chiesto lo stato di calamità naturale.

Intanto, sono state riaperte le scuole cittadine, tranne quella in località Cariglio dove permane la carenza di acqua potabile, legata al danneggiamento della condotta adduttrice “Soleo”, nell’alveo del torrente Sangineto a seguito dell’evento alluvionale dei giorni scorsi, sulla quale lavora da giorni Sorical. Squadre di operai comunali e ditte esterne proseguono nell’azione di ripristino della viabilità e di pulizia dai detriti franati sulle strade.

Venerdì si terrà a Fuscaldo il tavolo tecnico operativo sull’erosione costiera, rinviato proprio a causa del maltempo, e convocato da Middea presso la delegazione municipale della Marina con i sindaci del Tirreno cosentino, la Protezione civile e i rappresentanti della Regione Calabria. L’obiettivo è analizzare lo stato della linea di costa, valutare misure di prevenzione e definire un coordinamento istituzionale efficace per la gestione dell’emergenza.