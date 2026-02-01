Maltempo e Neve, Calabria nel caos: strade bloccate da nevicate, frane e mareggiate. La situazione in diretta

Da ieri pomeriggio piove senza tregua in Calabria, investita dall’avanzata del ciclone mediterraneo che sta caratterizzando questo fine settimana. Un sistema perturbato che segue la scia del mega ciclone Harry, il vortice che dieci giorni fa ha colpito duramente il cuore del Mediterraneo lasciando in eredità una profonda falla barica, capace di richiamare come una calamita continue perturbazioni atlantiche verso il Sud Italia.

Il maltempo delle ultime ore è particolarmente intenso: piogge torrenziali e nevicate abbondanti stanno interessando l’intero territorio regionale, causando disagi diffusi e facendo emergere numerose criticità.

E anche stavolta, le previsioni di un inverno mite sono state smentite dai fatti. Tra ieri pomeriggio e questa mattina sull’Aspromonte è tornata la neve, caduta copiosa fino a quote relativamente basse. Imbiancata anche Gambarie, a 1.310 metri di altitudine, con fiocchi spinti localmente fin sotto i 1.100 metri, mentre sulla costa, a Reggio Calabria, pioveva con appena +8°C: uno scenario tipicamente invernale, ben lontano dalle temperature autunnali.

I dati confermano l’intensità dell’evento: a Sant’Alessio in Aspromonte sono caduti 62 millimetri di pioggia, mentre a Gambarie si registrano circa 20 centimetri di neve fresca in una sola notte. Un’altra nevicata che si aggiunge a una stagione già generosa: dalle prime precipitazioni di novembre, passando per San Silvestro e le ripetute nevicate di gennaio, fino all’episodio di oggi.

Ma il dato più significativo arriva dall’alta quota: sul Monte Nardello, in vetta alle piste da sci aperte da una settimana, è caduto un ulteriore metro di neve fresca. Un innevamento straordinario che promette di garantire ottime condizioni per lo sci per tutta la primavera.

Tante criticità sulle strade per la neve in Sila, super lavoro per l’ANAS

Proseguono senza interruzioni le attività previste dal Piano Neve ANAS – Viabilità Invernale – sulle strade statali della provincia di Cosenza. A partire dal pomeriggio di ieri tutte le risorse disponibili sono state impegnate lungo la rete stradale dell’Altopiano Silano, interessata da precipitazioni nevose continue.

Le principali criticità riguardano la SS 107 “Silana Crotonese”, nel tratto tra San Pietro in Guarano e San Giovanni in Fiore, e la SS 108 bis, tra San Giovanni in Fiore e Colosimi. Su quest’ultimo itinerario, a seguito di ripetute cadute di alberi, è stata attivata una deviazione temporanea del traffico sulla SP Silvana Mansio, tra il Bivio Garga e il Bivio Baracchella, per consentire le operazioni di messa in sicurezza con taglio e rimozione delle piante pericolanti.

Il traffico risulta particolarmente intenso, anche per la presenza di autobus turistici diretti verso Camigliatello Silano e Lorica. In questo contesto, è fondamentale assicurare la massima collaborazione nelle attività operative, in coordinamento con le autorità locali, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e il regolare flusso dei veicoli.

Anche sulla restante rete Anas si registrano interventi urgenti a causa della pioggia intensa e persistente, che ha provocato cadute di massi e colate di fango .Le forti raffiche di vento hanno reso necessarie ulteriori operazioni per rimuovere ostacoli dalla carreggiata come rami e detriti.

Particolare attenzione viene riservata alla strada statale 18 ‘ Tirrena Inferiore’, nella tratta del comune di Amantea in località Campora San Giovanni, dove è attualmente in corso una forte mareggiata che ha raggiunto la zona a ridosso della carreggiata.

Si segnala inoltre che la SS 18 “Tirrena Inferiore” resta chiusa al traffico nel comune di Bagnara Calabra, a seguito della caduta di massi dal versante, fenomeno riconducibile agli effetti del ciclone Harry. Per il ripristino della viabilità saranno effettuate attività di verifica con droni, disgaggio, messa in sicurezza del versante e installazione di ulteriori barriere paramassi. Anas invita gli utenti a mantenere la massima prudenza alla guida, a rispettare le ordinanze in vigore e a informarsi preventivamente sulle condizioni della viabilità.