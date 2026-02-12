Maltempo e forte vento, paura nella Piana di Gioia Tauro: albero si abbatte sulla strada, si teme un’auto schiacciata | VIDEO

Attimi di paura pochi minuti fa nella Piana di Gioia Tauro, nei pressi di Polistena, dove un albero è improvvisamente crollato sulla sede stradale a causa delle raffiche di vento che stanno interessando la zona. La caduta dell’albero ha provocato il blocco totale della circolazione, con il traffico paralizzato in entrambe le direzioni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella gestione della viabilità.

Secondo le prime informazioni raccolte, si teme che l’albero possa essere caduto su un’autovettura in transito proprio in quel momento. Al momento, tuttavia, non vi sono conferme ufficiali né notizie certe su eventuali feriti. Le verifiche sono tuttora in corso. L’intervento dei soccorritori è finalizzato sia alla rimozione del tronco e dei rami che occupano la carreggiata, sia al controllo di eventuali persone coinvolte. La situazione resta in aggiornamento.