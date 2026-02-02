Maltempo e danni: proseguono i lavori sulla linea ferroviaria Taormina-Messina, a marzo la riapertura

Proseguono i lavori lungo la linea ferroviaria Taormina-Messina, letteralmente distrutta, in più punti, dal ciclone Harry. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sono impegnati nella rimozione dei detriti e nella ricostruzione di lunghi tratti di sede ferroviaria. Mentre la tratta Taormina-Catania è già stata riaperta, quella verso Messina richiederà un altro mese di lavori.

“Ad oggi si sta procedendo regolarmente. Quindi possiamo confermare la data di completamento dei lavori di ripristino per il 6 marzo, in linea con quanto indicato appena si era completata la prima ricognizione dei danni. In generale, al cessare dell’evento meteo, Rfi ha avviato col proprio personale la ricognizione della linea, riscontrando molteplici danni di varia entità”, scrive in una nota Rfi.