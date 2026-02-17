Maltempo e danni, imprenditore balneare di Condofuri: “grande attenzione da parte del Governo, in qualche modo ripartiremo”

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, un imprenditore balneare di Condofuri, cittadina nell’area metropolitana di Reggio Calabria, ha sottolineato: “abbiamo subito danni a causa del maltempo ma c’è stata grande attenzione da parte del Governo e della Regione Calabria. A dire il vero ci sono cose che bisogna discutere con il presidente Occhiuto perchè la protezione civile già ci chiede la rendicontazione dei 20 mila euro dei ristori”, evidenzia.

“I balneari sono forti e sono sicuro che, in qualche modo, ripartiremo sempre se la burocrazia lo permetterà”, conclude l’imprenditore di Condofuri.