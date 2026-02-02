Maltempo e danni: il Ministro Tajani arrivato a Palermo, incontro con il presidente Schifani

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato il presidente della Regione Siciliana a Palermo, a Palazzo d’Orleans, come prima tappa di una missione di sistema a sostegno del tessuto produttivo di Sicilia, Calabria e Sardegna, regioni duramente colpite dalle calamità naturali dello scorso gennaio. La visita si inserisce nel quadro delle iniziative del governo a favore dell’internazionalizzazione e vede la partecipazione dei vertici di Ice, Simest, Sace e Cassa Depositi e Prestiti. Tajani ha incontrato gli imprenditori per illustrare le misure straordinarie prese dal governo a sostegno delle aziende dei territori colpiti.

!Momento delicato”

“Stiamo vivendo un momento delicato, il mio appello a fare sistema sta funzionando. Le polemiche le lasciamo agli altri perché siamo tutti concentrati sulla risoluzione dei problemi e la tua presenza ci incoraggia”, evidenzia Tajani. “A seguito degli eventi calamitosi che hanno gravemente colpito la Sicilia nei giorni scorsi, la Farnesina sta infatti coordinando un pacchetto di misure a sostegno delle aziende esportatrici o appartenenti alla filiera export, volto a compensare i danni subiti e favorire una pronta ripresa dell’attività verso l’estero”, spiegano da Palazzo d’Orleans.