Maltempo e danni a Messina: lavoro incessante dei Vigili del Fuoco, effettuati circa 60 interventi

Le squadre Vigili del Fuoco continuano ad operare senza sosta, su tutto il territorio della provincia di Messina, per espletare i molteplici interventi di soccorso provocati dal forte vento. Allo stato attuale, sono circa 60 gli interventi effettuati, a partire dalla mezzanotte, mentre sono circa una centinaia quelle in attesa di essere espletate, prevalentemente dissesti statici, alberi pericolanti e frane.

Ancora in atto il potenziamento dell’organico, in termini di uomini e mezzi, istituito dal Comando al fine di garantire maggiore supporto alla popolazione. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.