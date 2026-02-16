Maltempo e ciclone Harry, Meloni in Sicilia: “150 milioni per il comune di Niscemi” | FOTO

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, è giunta questa mattina in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a partire da Niscemi, dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio.

Il presidente Meloni è appena arrivata a Niscemi, col capo della protezione civile Fabio Ciciliano, ed è stata accolta dal sindaco Massimiliano Conti. Il premier farà una ricognizione nelle zone devastate dalla frana.

Meloni incontra gli sfollati in Municipio a Niscemi

Il premier Giorgia Meloni, dopo aver fatto un sopralluogo nella zona rossa a Niscemi, ha incontrato questa mattina un gruppo di sfollati nel Municipio.

Il sindaco di Niscemi accoglie Meloni: “non ci fermiamo e non molliamo”

“Non ci fermiamo e non molliamo“. Così il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, accogliendola dopo l’atterraggio in elicottero, si è rivolto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che gli ha risposto con un “mai”. Accompagnato dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, il premier, con in testa il casco di sicurezza della Protezione civile – come si vede nelle immagini diffuse da Palazzo Chigi – ha effettuato un sopralluogo sul fronte area della frana nel paese in provincia di Caltanissetta. Poi la premier ha partecipato a una riunione al Centro operativo comunale, in municipio, con rappresentanti, tra l’altro, di Esercito, Protezione civile e Anas. A Meloni è stata poi mostrata la croce in pietra di Niscemi, diventata un simbolo di speranza e resistenza, che è stata recuperata ieri con un drone terrestre in dotazione al Nucleo operativo centrale di sicurezza della Polizia di Stato, dopo essere caduta nel precipizio a causa dei continui movimenti della frana.

Meloni: “150 milioni per il comune di Niscemi”

Il premier Giorgia Meloni ha annunciato a Niscemi l’arrivo di fondi per 150 milioni per il comune sconvolto dalla frana. “Niscemi è il comune più monitorato d’Europa. Stiamo prevedendo fondi tra ordinari e immediati su tre direttrici: la demolizione degli edifici, la messa in sicurezza e l’acquisto di nuovi immobili“, ha detto. Il premier ha annunciato anche la nomina per Niscemi di un commissario straordinario, il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, parlando del decreto legge in arrivo “mercoledì“.

“Mercoledì in consiglio dei ministri sarà approvato il decreto su Niscemi. Il decreto prevede anche ammortizzatori sociali, per gli agricoltori che non riescono a raggiungere le loro proprietà e per i dipendenti che in questo periodo hanno difficoltà a svolgere la loro attività”. Lo ha detto il premier Meloni.

Meloni: “non forzare i tempi sulla fascia di rispetto della frana a Niscemi”

“Ne abbiamo parlato anche con i cittadini, dove io chiedo di non forzare perché sarebbe un errore, è sulla definizione della fascia di rispetto sul fronte di frana“. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, a Niscemi, sottolineando che “non sono decisioni che si possono prendere sul piano politico, ma sono decisioni che si possono prendere sui dati tecnici”. “E se io forzassi delle decisioni, magari perché voglio dare più velocemente delle risposte certe ai cittadini e mettessi la loro sicurezza a repentaglio sarei una pazza. Quindi – ha aggiunto – questo non lo voglio fare. E penso che non si debba forzare, per la salute, per la sicurezza, e per essere certi che quando diamo risposte sono certe. Quindi su questo io non posso e non voglio dare oggi una tempistica della quale non sono certa”.

Meloni: “oggi a Niscemi per dare risposte concrete, lo Stato c’è”

“Sono tornata oggi a Niscemi per un nuovo sopralluogo nelle aree colpite dalla frana, per incontrare i cittadini e dare risposte concrete alla comunità duramente colpita da questa emergenza. Lo Stato c’è“. Lo scrive sui social il premier Giorgia Meloni, pubblicando un video della sua visita di questa mattina nel paese in provincia di Caltanissetta.