Maltempo e Ciclone Harry, il Governo lancia un maxi piano per portare milioni di turisti in Calabria e Sicilia | DETTAGLI

“Per quanto riguarda il ministero del Turismo, noi oggi dovremmo avere le disponibilità” per “5 milioni” di euro per l’attivazione di campagne promozionali in merito ai territori colpiti dal ciclone Harry. Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine della presentazione dell’indagine dell’Osservatorio Destination Wedding in Italy di Convention Bureau Italia e della sua divisione Italy for Weddings, a Roma. “Non vorremmo aggiungere a un danno un altro danno – ha aggiunto -. Siccome vanno in giro per il mondo immagini che fanno pensare che non si possa andare in vacanza in Sicilia, in Sardegna, in Calabria, noi faremo una controinformazione per dire che invece si può andare ed è meglio se quest’anno si scelgono anche queste regioni, perché credo che sarebbe un bel gesto. Quindi oggi facciamo il Consiglio dei Ministri, ci metteremo al lavoro per presentare questa campagna a una fiera molto importante a Berlino, visto che la Germania è il primo mercato di riferimento di tutte e tre le regioni“.