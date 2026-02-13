Maltempo devastante a Decollatura: esonda il fiume, cede la carreggiata e chiude la SP64

Il Comune di Decollatura ha comunicato la chiusura totale al traffico della Strada provinciale 64 a causa “di gravi criticità strutturali causate dal maltempo“. La strada è interessata da “movimenti franosi attivi sul versante” e da un “cedimento strutturale della carreggiata in seguito all’esondazione del fiume, che ha compromesso la tenuta della sede stradale“. E’ quanto si legge sul profilo Facebook del Comune di Decollatura. Chiusi l’intero tratto compreso tra il Bivio Medio Savuto e il Bivio Stazione di Serrastretta, tutti i bivi e gli attraversamenti intermedi e il tratto di collegamento verso la stazione di Santa Margherita. Il Comune sottolinea che “il manto stradale è gravemente compromesso e sussiste il rischio di ulteriori crolli“. Tra le raccomandazioni per i cittadini quella di utilizzare esclusivamente la viabilità alternativa ed evitare di avvicinarsi alle zone limitrofe al fiume e alle aree segnalate.