Maltempo, crolla ponte sulla SS19 Delle Calabrie

Sulla strada statale SS 19 “Delle Calabrie” al km 361, 959 a Pratora (CZ) , si è verificato il cedimento del ponte “Corace”, a seguito del maltempo che ha interessato il territorio negli ultimi giorni. Il tratto era già dismesso al momento del passaggio di gestione dalla Provincia di Catanzaro ad Anas, essendo interessato da una frana storica e da rischio caduta massi. Il ponte era quindi già chiuso al traffico ricadendo all’interno di un tratto già da tempo non percorribile. Dopo il passaggio alla gestione di Anas, è stato avviato un progetto che prevede la riqualificazione dell’arteria con la realizzazione di una nuova variante con galleria, finalizzata a garantire la sicurezza e il ripristino stabile della viabilità.

