Maltempo Cosenza, fiume Crati oltre la soglia critica: interventi urgenti

Nel Comune di Cassano allo Ionio mezzi e uomini al lavoro per mettere in sicurezza il territorio prima del picco della piena del fiume Crati. Intorno a mezzogiorno il Crati ha raggiunto la soglia critica dei quattro metri. In contrada Lattughelle la situazione sembra tornare alla normalità con tre delle quattro fratture che si erano aperte lungo l’argine ricucite. Si lavora per mettere in sicurezza anche la quarta. Molto diversa e più critica resta la situazione ai Laghi di Sibari dove continua ad arrivare acqua dalla falla creatasi lungo l’argine vicino alla foce, non ancora tamponata del tutto, e per l’ostruzione che si registra alla foce.