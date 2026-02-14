Maltempo Cosenza, Antoniozzi: “governo vicino alla popolazione, arriveranno ristori”

Alfredo Antoniozzi sottolinea la vicinanza del governo alle popolazioni colpite dal maltempo in provincia di Cosenza

Fratelli d'Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi
Foto di Massimo Percossi / Ansa

Il governo starà vicino alla Provincia di Cosenza per le popolazioni colpite dal maltempo. Certamente i danni saranno oggetto di ristorazione. Ora è il momento dell’unità e non delle polemiche. Non possiamo dividerci in una situazione così drammatica. Ringrazio i sindaci per ciò che stanno facendo e le strutture ricettive che hanno messo a disposizione le loro stanze per la gente sfollata. Il lavoro compiuto dalla Protezione civile e dai vigili del fuoco è encomiabile“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

