Maltempo Cosenza, Antoniozzi: “governo vicino alla popolazione, arriveranno ristori”

“Il governo starà vicino alla Provincia di Cosenza per le popolazioni colpite dal maltempo. Certamente i danni saranno oggetto di ristorazione. Ora è il momento dell’unità e non delle polemiche. Non possiamo dividerci in una situazione così drammatica. Ringrazio i sindaci per ciò che stanno facendo e le strutture ricettive che hanno messo a disposizione le loro stanze per la gente sfollata. Il lavoro compiuto dalla Protezione civile e dai vigili del fuoco è encomiabile“. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.