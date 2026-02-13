Maltempo Cosenza, allagata l’area davanti al Museo archeologico di Sibari: evacuate sette famiglie

L’ostruzione della foce del canale dello Stombi, che collega i laghi di Sibari al mare Ionio, ha provocato stasera l’allagamento dello spazio antistante il Museo archeologico nazionale di Sibari, a Cassano allo Ionio, nell’alto cosentino, il centro nautico dei laghi di Sibari. Sette famiglie residenti nel complesso nautico sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni.

Il Comune di Cassano allo Ionio, intanto, ha costituito, nella delegazione municipale di Sibari, il Centro operativo della protezione e la sala emergenza. L’amministrazione comunale di Cassano, insieme alla Protezione civile regionale, ha acquisito la disponibilità di alcune strutture ricettive dove far alloggiare, se necessario, chi ne avesse bisogno. E’ stato istituto anche un servizio di assistenza straordinaria per offrire supporto immediato a chiunque si trovi in condizioni di difficoltà.

Il numero da contattare è 098174005 ed è presidiato dal personale della Protezione civile regionale e dal personale del Comune. L’amministrazione comunale invita, inoltre, la cittadinanza a segnalare tempestivamente ogni situazione di pericolo o isolamento, limitare gli spostamenti nelle zone colpite per non intralciare i mezzi di soccorso e a prestare massima attenzione alle comunicazioni ufficiali diffuse dalle autorità.