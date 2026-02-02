Maltempo, Cannizzaro dopo il Ciclone Harry: “nessuno verrà lasciato solo, la Calabria riceverà tutto il supporto necessario”

“Con l’incontro/confronto pubblico di oggi abbiamo dato l’ennesima risposta concreta ai territori, a partire dai comuni a finire al singolo, piccolo, privato imprenditore. “Nessuno verrà lasciato solo” abbiamo detto… E lo stiamo facendo. Senza guardare Destra o Sinistra. Grazie ad Antonio Tajani e a Forza Italia, la Calabria e le altre regione colpite dal #cicloneHarry avranno tutto il supporto necessario”. E’ questo il post pubblicato su facebook dall’On. Francesco Cannizzaro in occasione della visita del ministro Tajani a Reggio Calabria.

“Oltre alle varie misure già illustrate. La Farnesina ha attivato iniziative di diplomazia della crescita a sostegno di Calabria, Sicilia e Sardegna e canali ad hoc per segnalare i disagi (tel. 3490929568 – emergenza2026@esteri.it). Il Presidente Roberto Occhiuto attraverso la Protezione Civile della Regione Calabria ha attivato la piattaforma online dedicata a enti pubblici, attività produttive e cittadini, per ottenere ristoro per i danni subiti (www.protezionecivilecalabria.it)”.