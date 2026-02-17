Maltempo Calabria, raffiche fino a 113 km orari e pioggia battente a Lamezia Terme: abbattuti numerosi alberi

Il vento forte, con raffiche fino a 113 km/h, e la pioggia incessante che stanno interessando Lamezia Terme hanno spezzato e fatto cadere numerosi alberi su tutto il territorio comunale. “Le squadre della Multiservizi – afferma l’assessore comunale Antonietta D’Amico – sono già operative nelle zone di Caronte, Villaggio Kennedy, zona centro di Nicastro e quartiere Bella. Segnalati inoltre alberi caduti lungo la strada provinciale e alcuni danni nelle aree Aterp. Si sta intervenendo in sinergia con i Vigili del Fuoco, in particolare nei casi in cui alberi e rami risultano a contatto con i cavi dell’illuminazione pubblica, per garantire la massima sicurezza“. L’intero territorio di Lamezia Terme, conclude l’assessora, “è stato fortemente colpito dal maltempo, come molti di voi stanno constatando. Continuiamo a monitorare costantemente la situazione“.