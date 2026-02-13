Maltempo Calabria, l’aggiornamento della Protezione Civile pubblicato da Occhiuto: “notte complicata, fiumi esondati e persone isolate” | VIDEO

Il Governatore calabrese Roberto Occhiuto ha pubblicato, sui social, un filmato riepilogativo con tutti gli ultimi e più recenti aggiornamenti della Protezione Civile in merito al maltempo in Calabria. “La notte – spiega il Direttore Regionale della Protezione Civile, Domenico Costarella – è stata particolarmente complicata, le piogge intense hanno provocato l’ingrossamento di diversi corsi d’acqua tra cui il Crati, il Busento, lo Jassa, il Savuto e altri fiumi e torrenti della Regione”.

“Si sono verificati smottamenti, cadute di alberi, frane, chiusure di strade. A Cosenza il fiume Jassa è esondato, ci sono persone isolate che siamo riusciti a raggiungere a piedi, si sta programmando l’intervento per portarle al sicuro anche se non corrono pericolo di vita. Stiamo continuando a lavorare in collaborazione con i Sindaci e le nostre squadre sono dislocate sul territorio, in particolare a Corigliano Rossano, dove il Crati va a sfociare nella zona di Sibari, particolarmente sensibile” ha aggiunto.