Maltempo Calabria, incontro Regione – Rfi. Mancuso: “sinergia istituzionale per interventi rapidi”

Si è svolta oggi, alla Cittadella regionale di Catanzaro, una riunione operativa tra i vertici del Dipartimento regionale Governo del territorio e Difesa del Suolo e i rappresentanti di Rfi – Rete ferroviaria italiana, presieduta dal vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici della Regione Calabria, Filippo Mancuso. L’iniziativa è stata programmata a seguito dell’incontro con tutti i soggetti interessati dai fenomeni di maltempo provocati dal ciclone Harry, che nei giorni scorsi si è abbattuto sul territorio calabrese causando criticità diffuse, in particolare lungo le principali infrastrutture viarie e ferroviarie. All’incontro hanno preso parte, per Rfi, Alessandro Rinaldi; per il Dipartimento regionale, il dirigente generale Francesco Tarsia e l’ingegnere Pierluigi Mancuso.

Le spiegazioni di Mancuso

“Abbiamo avviato oggi – ha dichiarato il vicepresidente Filippo Mancuso – una serie di incontri singoli con i partecipanti al tavolo generale. Abbiamo scelto di iniziare da Rfi perché riteniamo sia l’interlocutore con il quale dobbiamo relazionarci in maniera ancora più stretta per affrontare con efficacia l’emergenza. L’incontro è stato molto produttivo: RFI ha manifestato immediata disponibilità a condividere studi e progettazioni relativi alla linea ferroviaria ionica e, contestualmente, abbiamo concordato di acquisire anche tutta la documentazione riguardante gli interventi da programmare sulla tratta tirrenica”.“Questo – ha aggiunto Mancuso – ci consentirà, anche attraverso l’applicazione dell’ordinanza di Protezione civile numero 1180-2026 attualmente in vigore, di intervenire con maggiore celerità, evitando duplicazioni di competenze e sovrapposizioni nei lavori, ottimizzando così le risorse e le tempistiche di intervento sull’intera rete ferroviaria regionale”.

Il vicepresidente ha infine annunciato che a breve si terrà un analogo incontro con Anas, con l’obiettivo di coordinare le attività necessarie alla messa in sicurezza delle arterie stradali interessate dagli eventi meteorologici. “La priorità – ha concluso Mancuso – è garantire la sicurezza dei cittadini e il rapido ripristino delle infrastrutture strategiche, attraverso una piena sinergia tra tutti i livelli istituzionali e i gestori delle reti”.