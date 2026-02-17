Maltempo Calabria, il Crati esonda e allaga l’area di Casa Bianca nel Parco archeologico di Sibari

L’uscita dagli argini del fiume Crati ha inondato anche l’area archeologica di Casa Bianca, normalmente chiusa al pubblico, nel Parco archeologico di Sibari. A causa di una avaria alle idrovore si procederà con un intervento della Protezione civile per liberare dall’acqua l’immenso patrimonio storico e culturale di quell’area. “La situazione resta critica ma sotto controllo“, afferma il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini.

“Ieri sera – spiega – il Crati ha raggiunto un livello di 3,92 metri, arrivando a sfiorare la soglia dei 4 metri che è quella critica, poi c’è stato un calo. Adesso è iniziata una risalita e siamo a 3,75 metri, ma nulla rispetto ai 5,50 metri toccati nei giorni dell’alluvione”. “Ai Laghi di Sibari – prosegue Iacobini – si registra un sensibile miglioramento. L’area inondata è passata da tre chilometri quadrati agli attuali 1,5. Insomma qualche elemento di fiducia c’è, anche se la giornata di oggi sarà ancora travagliata”.

Una situazione, quindi, descritta come in evoluzione. Da quanto si apprende bisognerà aspettare il picco nel pomeriggio per decidere se ritirare o continuare con l’ordinanza emessa ieri sera di evacuazione temporanea, a scopo cautelativo, dei piani interrati, seminterrati e piani terra delle abitazioni nelle contrade Lattughelle e Piano Scafo. Un’ordinanza che ha avuto una buona risposta da parte della popolazione delle zone interessate.

“In meno di due ore – spiega il sindaco – siamo stati in grado di completare l’evacuazione di un quartiere popoloso che conta circa 700 residenti. Un simbolo di grande umanità, di dignità e anche di forza di ricominciare da subito“. Cinquantasette persone al momento sono ospitate nelle strutture ricettive messe a disposizione dal Comune di Cassano allo Ionio, mentre gli altri cittadini costretti ad abbandonare le proprie abitazioni hanno trovato diverse sistemazioni.