Maltempo Calabria, crepa si apre su un ponte della SS107 Silana-Crotonese

Il distacco di una spalletta di un ponte, a Zumpano, comune alle porte di Cosenza, su cui scorre la Statale 107 “Silana-Crotonese” ha imposto un intervento d’urgenza per scongiurare il collasso del muro stesso. Per precauzione è chiuso al traffico il tratto di strada che costeggia la parete. Per prevenire fenomeni di torsione strutturale che potrebbero condurre al crollo definitivo del tratto interessato, nella mattinata di domani è previsto il posizionamento di massi ciclopici. Le direttive tecniche sono già state trasmesse alla ditta incaricata per garantire la massima tempestività nelle operazioni di consolidamento da parte degli ingegneri dell’Anas. I

l sindaco di Zumpano ha espresso forte preoccupazione per le condizioni in cui versa il comprensorio, rivolgendo un appello alle autorità superiori. “Siamo di fronte a un territorio devastato – ha detto il primo cittadino Fabrizio Fabiano – e necessitiamo di aiuti concreti e immediati. La gestione dell’emergenza conferma quanto la prevenzione sia l’unico strumento efficace. Laddove siamo intervenuti preventivamente con la pulizia delle cunette e il corretto incanalamento delle acque meteoriche, non si sono registrate criticità“.