Maltempo Calabria, chiusa al traffico la la NSA 572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro”

Per rami in carreggiata, a causa del maltempo, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la NSA 572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” al km 42,900, a Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

