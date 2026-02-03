Maltempo Calabria, Cannizzaro dopo il Ciclone Harry: “una bellissima pagina di politica e democrazia per il sostegno alle imprese e ai territori”

“Con l’incontro-confronto pubblico di ieri abbiamo scritto una bellissima pagina di politica e di democrazia, di filiera istituzionale efficace, funzionale ai cittadini, a chi ci ha eletti per essere rappresentati al meglio. Ieri, con Roberto Occhiuto, Antonio Tajani, la delegazione della Farnesina ed i rappresentanti delle agenzie nazionali di sostegno all’export ICE, SIMEST, CDP e SACE (che hanno messo sul piatto 300 milioni di euro di risorse economiche) abbiamo dato l’ennesima dimostrazione di politica del fare, risposte concrete ai territori, a partire dai comuni a finire al singolo, piccolo, privato imprenditore. Abbiamo sempre detto che non avremmo lasciato solo nessuno… E lo stiamo facendo. Senza guardare le appartenenze politiche, Destra o Sinistra. Grazie ad Antonio Tajani e a Forza Italia, la Calabria e le altre regioni colpite dal ciclone Harry avranno tutto il supporto necessario.”

A dirlo è il parlamentare reggino Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Segretario regionale della Calabria, in merito all’iniziativa, fortemente voluta dalla Farnesina, di diplomazia della crescita a sostegno delle regioni colpite dall’eccezionale ondata di maltempo delle settimane scorse.

“Abbiamo voluto ascoltare le imprese, gli imprenditori, le associazioni di categoria, il mondo produttivo, dando risposta sul posto alle loro domande, alle loro istanze. E infatti le Agenzie per l’Internazionalizzazione e il Sistema Italia sono al lavoro in queste ore per mettere a punto un primo pacchetto di assistenza per il tessuto produttivo colpito dall’emergenza, in continuità con tutte le altre attività messe in atto dal Governo per supportare le zone martoriate dalle recenti calamità naturali. Forza Italia con la sua classe dirigente ieri ha dimostrato plasticamente che oltre ad essere visionaria ed a saper programmare interventi e misure importanti, sa anche fronteggiare le emergenze con tempestività e pragmatismo, dando tutto il supporto necessario a cittadini, sindaci, enti pubblici. In tal senso, la Calabria ha dimostrato di essere in netta controtendenza con il modus operandi del passato, quando ci si limitava semplicemente ad aspettare soluzioni dall’alto. Non è un caso, tra le varie azioni messe in campo in queste settimane, che la nostra sia la prima regione in tutto il Paese ad aver creato e già reso operativa la piattaforma online dedicata a enti pubblici, attività produttive e cittadini, per ottenere ristoro per i danni subiti (www.protezionecivilecalabria.it). Mi corre pertanto l’obbligo di fare ancora una volta i complimenti al Direttore della Protezione Civile regionale, Domenico Costarella, ed al Presidente Roberto Occhiuto, che hanno saputo gestire l’emergenza alla perfezione. Questa è la Calabria che ci piace – conclude l’onorevole Cannizzaro – quella che riesce a distinguersi anche nelle difficoltà.”

Oltre alle varie misure già illustrate, si ricorda che il Ministero degli Esteri ha inoltre attivato canali ad hoc per segnalare i disagi (emergenza2026@esteri.it – tel. 3490929568).