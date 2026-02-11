Maltempo Calabria, albero cade su un’auto: ferito il conducente

L’incidente sulla strada tra Monte Cucco e Monte Pecoraro, a Serra San Bruno. Il ferito soccorso dal 118 e trasportato in ospedale; sul posto vigili del fuoco, polizia e squadre Anas

Albero cade su auto
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Una persona è rimasta ferita stasera dopo che un albero, a causa del maltempo, è caduto sull’auto sulla quale viaggiava. L’incidente è avvenuto strada Nsa 572 di Monte Cucco e Monte Pecoraro, nel territorio di Serra San Bruno (Vibo Valentia). L’albero, probabilmente per la pioggia ed il vento, è caduto sulla sede stradale mentre transitava un’auto. Il conducente è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale. Sul posto sono intervenute anche i vigili del fuoco e la polizia, oltre a squadre dell’Anas per mettere in sicurezza l’area.

