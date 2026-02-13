Maltempo, apocalisse sul lungomare di Reggio Calabria: mare e vento devastano la città | FOTO E VIDEO

Il violento maltempo che si è abbattuto su Reggio Calabria ha provocato danni ingenti lungo tutto il lungomare, colpito duramente dalle mareggiate e dalle forti raffiche di vento. La storica Via Marina si presenta devastata: onde impetuose hanno invaso la passeggiata, trascinando detriti, legname e materiali vari sulla pavimentazione, mentre diverse strutture risultano seriamente danneggiate. Particolarmente critica la situazione nella zona dei lidi di Via Marina, dove numerose strutture balneari sono state distrutte o gravemente compromesse dalla forza del mare.

Le mareggiate hanno sfondato recinzioni, abbattuto parti di coperture e danneggiato arredi e impianti. Disagi anche in altre aree della città. Sul Calopinace e in varie zone del centro si registrano rami e alberi caduti, con conseguenti problemi alla viabilità. In Via Cassino un albero è crollato sulla sede stradale, rendendo necessario l’intervento dei mezzi della ditta Castore per la rimozione e la messa in sicurezza dell’area. Si registrano danni anche al ponteggio del ponte Calopinace che già qualche settimana fa era stato incrinato per il maltempo e questa mattina per le forti raffiche di vento che interessano la città dal pomeriggio di ieri, la pioggia intensa delle ultime ore e la corrente dello stesso Calopinace, ingrossato dal maltempo, stanno mettendo seriamente a rischio la stabilità dell’impalcatura. Alcuni elementi metallici risultano visibilmente inclinati, mentre parti del ponteggio sembrano già cedere, con il concreto pericolo che possano finire nell’alveo del torrente.

Danni anche a Piazza Indipendenza, dove la segnaletica è stata divelta dalla furia del vento. L’intero fronte mare appare profondamente segnato dall’ondata di maltempo, con strade allagate, arredi urbani danneggiati e numerosi interventi di emergenza ancora in corso per ripristinare le condizioni di sicurezza. La città conta i danni mentre proseguono le operazioni di pulizia e ripristino, in attesa di una stima complessiva delle conseguenze causate dall’eccezionale ondata di maltempo.

Tetti scoperchiati, alberi caduti e cornicioni pericolanti. La provincia di Reggio Calabria fa i conti con la nuova ondata di maltempo che sta investendo, soprattutto, la zona tirrenica. Questa notte oltre 30 gli interventi dei Vigili del fuoco e altri 30 sono ancora in corso in tutta la provincia. Dalla giornata di ieri sono monitorate le aree più a rischio e con due ordinanze sindacali, per oggi, sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Divieto, anche, di accesso ai parchi e ai giardini.

Fino a cessata emergenza, inoltre, è stato disposto il divieto di sosta pedonale in tutti i luoghi pubblici con presenza di alberi. Tanti gli interventi per rami o alberi abbattuti in centro e nelle aree periferiche. Uno anche sul lungomare di Gallico. A causa della mareggiata, infine, in serata è stato chiuso per sicurezza il lungomare di Catona. La Protezione civile comunale, la Polizia locale e i Vigili del fuoco hanno assicurato numerosi interventi insieme alla società Castore che si occupa del mantenimento delle strade. La sala operativa della Polizia locale e le funzioni del Centro operativo comunale sono attive fino a cessate esigenze.