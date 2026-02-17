Maltempo alle Eolie: mareggiata devasta Ginostra, arcipelago isolato

Nelle Eolie, isolate da ieri pomeriggio, la violenta mareggiata in corso sta causando ulteriori danni all’approdo aliscafi della frazione di Ginostra, nell’isola di Stromboli. I marosi hanno scardinato, trascinando in mare, altri pezzi del grigliato, così come accaduto la scorsa settimana: situazione che ha già portato all’interdizione dello scalo ai mezzi veloci. Colpita pesantemente anche la frazione liparese di Acquacalda con il mare che sta invadendo il lungomare, spingendosi sin dentro le abitazioni limitrofe. Il forte vento e una violenta grandinata, poco prima dell’alba, hanno causato danni alle colture nelle zone più alte dell’arcipelago.