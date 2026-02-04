Maltempo a Reggio Calabria, “nuovi e gravissimi crolli sulla costa a Cannitello”: la denuncia

Il Comitato per la Difesa costa di Cannitello denuncia i “nuovi gravissimi crolli dovuti alle ultime mareggiate di questi giorni: muri, alberi, proprietà devastate dal mare, case a rischio. E ne invia al Comune di Villa San Giovanni la documentazione fotografica (parziale in quanto molti danni sono fotografabili solo dall’acqua)”. Il Comitato “confida nell’attivazione di procedure straordinarie da parte della Protezione civile regionale su input degli Uffici comunali, al fine di poter recuperare i risarcimenti stanziati dalla Regione Calabria e poter cominciare quel lavoro di ripascimento urgente di cui si dibatte da anni”.

In particolare, il Comitato chiede al Comune la “ricostituzione degli argini sul torrente Piria che tanti danni stanno causando alle proprietà confinanti, e la pulizia dei vari torrenti, necessaria per l’apporto di materiale alla foce, nonché il nuovo ripascimento dello Zagarella, indispensabile per non mettere a rischio l’abitato di Cannitello”.