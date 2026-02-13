Maltempo a Reggio Calabria, danni e paura a Piazza Italia: grosso ramo cade su una panchina | FOTO

Mattinata di forte maltempo a Reggio Calabria, dove pioggia intensa e raffiche di vento hanno causato diversi disagi in varie zone della città. Le condizioni meteo avverse hanno provocato la caduta di rami e piccoli detriti, creando momenti di apprensione tra i cittadini. Tra gli episodi più significativi, a Piazza Italia un grosso ramo si è spezzato da un albero ad alto fusto, finendo su una panchina in un’area frequentata da pedoni. La scena ha destato preoccupazione per il possibile rischio alle persone che in quel momento si trovavano nei pressi della piazza.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Il maltempo ha riportato l’attenzione sulla necessità di monitorare lo stato degli alberi nelle zone più frequentate della città, soprattutto in presenza di condizioni atmosferiche particolarmente avverse.