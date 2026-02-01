Maltempo a Reggio Calabria, albero crolla in via Sila: scatta la messa in sicurezza della zona | FOTO

Mattinata di lavoro intenso a Reggio Calabria per le squadre impegnate nella rimozione e nella messa in sicurezza degli alberi dopo il maltempo delle ultime ore. L’intervento si è concentrato in via Sila, nel tratto compreso tra viale Messina e viale Calabria, dove un albero è crollato nelle prime ore della giornata, rendendo necessario l’immediato intervento dei mezzi comunali. L’albero è stato tagliato e rimosso per evitare ulteriori rischi alla circolazione e ai residenti della zona.

Sul posto sono arrivati camion con cestello elevatore e mezzi operativi: gli addetti hanno lavorato per eliminare l’albero caduto e successivamente per mettere in sicurezza gli altri alberi presenti nella zona, molti dei quali appesantiti dall’acqua e resi pericolanti dal vento.