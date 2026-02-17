Maltempo a Reggio Calabria, albero cade sulla Provinciale tra Oliveto e Rosario Valanidi: strada chiusa

A seguito del forte maltempo che sta colpendo la città di Reggio Calabria dalla serata di ieri, si registrano disagi alla circolazione nella periferia sud dove un albero di grosse dimensioni è caduto sulla strada provinciale che collega la frazione di Oliveto a Rosario Valanidi. Il tronco ha completamente ostruito la carreggiata, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi e la chiusura temporanea al traffico del tratto interessato. Non si registrano feriti, ma si segnalano rallentamenti e disagi per i residenti della zona.