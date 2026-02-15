Maltempo a Messina, Villa Mazzini chiusa per sicurezza: danni all’Araucaria monumentale

A seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che, dal 12 febbraio scorso, con il passaggio del ciclone Ulrike ha interessato il territorio comunale con violente raffiche di vento occidentali da burrasca a burrasca forte, con punte fino a tempesta, il Sindaco Federico Basile ha disposto, con ordinanza n. 35 del 15 febbraio 2026, la chiusura dell’area pubblica “Villa Mazzini” a tutela della pubblica incolumità.

Gli eventi meteorologici hanno determinato criticità diffuse sull’intero territorio cittadino, con caduta di alberi, danneggiamenti a infrastrutture e situazioni di potenziale pericolo che hanno reso necessari interventi urgenti di messa in sicurezza. Con precedente ordinanza sindacale n. 33 del 13 febbraio 2026 era stata già prorogata, fino alle ore 24.00 del 14 febbraio, la chiusura delle ville comunali e dei cimiteri cittadini.

A seguito delle verifiche tecniche effettuate all’interno di Villa Mazzini, è emerso che l’albero monumentale di Araucaria, già censito nel patrimonio arboreo della villa, ha riportato, a causa delle eccezionali raffiche di vento, condizioni di instabilità tali da rendere necessario un intervento urgente di potatura e di rimozione dei rami in precario stato di equilibrio e/o a rischio crollo.

Sulla base delle prime risultanze fitostatiche, comunicate in data odierna da Messina Servizi Bene Comune, è emersa l’esigenza di mantenere la chiusura dell’area, non risultando al momento garantite le condizioni di sicurezza per la riapertura al pubblico.

Pertanto, si è reso necessario il provvedimento sindacale di chiusura di Villa Mazzini a far data da oggi, 15 febbraio 2026, e fino al completamento degli interventi indispensabili al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Parallelamente, a Villa Dante sono in corso interventi di manutenzione e pulizia: la cittadinanza è invitata a prestare la massima prudenza e a prestare attenzione alle aree interessate dai lavori, evitando di transitare nelle zone di intervento.