Maltempo a Melito Porto Salvo: paura per un enorme albero pericolante, intervengono i Vigili del Fuoco

Il forte maltempo che sta colpendo la Calabria nelle ultime ore ha causato seri disagi in tutta la Regione. A Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, questa mattina un grande albero ad alto fusto, a causa delle raffiche di vento e della pioggia intensa, si è pericolosamente inclinato senza però cadere al suolo come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo girate da Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

Come si vede dal video il tronco ha ceduto parzialmente alla base, piegandosi in modo evidente e minacciando di abbattersi sulla chiesa di San Giuseppe. La situazione ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto per mettere in sicurezza l’area.