Maltempo a Crotone: oltre trenta interventi dei Vigili del Fuoco | FOTO

Le squadre del Comando provinciale affrontano allagamenti, alberi caduti e disagi nelle abitazioni a causa delle forti piogge e condizioni meteo avverse

  • Interventi Vigili Fuoco Crotone
Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone, a causa delle condizioni meteo avverse che hanno colpito in maniera intensa diverse aree della provincia, sono state impegnate fin dalle prime ore della mattinata in numerosi interventi. Le operazioni dei Vigili del Fuoco hanno riguardato la rimozione di alberi caduti, tombini divelti, allagamenti, il recupero di vetture e l’assistenza a persone in difficoltà a causa di infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni, in varie zone del territorio provinciale.

Al momento sono oltre trenta gli interventi già effettuati. La situazione migliora leggermente, ma resta alta l’attenzione.

