“Maggio dei Libri a Messina”, aperto l’avviso per il reperimento di proposte culturali

È in pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Messina l’avviso di Manifestazione di Interesse per il reperimento di proposte culturali finalizzate alla realizzazione di eventi nell’ambito della Campagna nazionale sulla lettura “Maggio dei Libri” – edizione 2026 – che si svolgeranno in città dal 23 aprile al 31 maggio 2026. Il tema di quest’anno, “Ogni libro è una creatura viva”, celebra la lettura come strumento di relazione e armonia: un modo per imparare a vivere insieme, riconoscendo nel libro un compagno di viaggio capace di insegnarci a rispettare la natura, comprendere gli altri e costruire un futuro più giusto e condiviso.

Possono partecipare Associazioni culturali, Enti (scuole, università, Fondazioni culturali), Librerie, Biblioteche, Teatri, e più in generale tutti soggetti che operano nell’ambito della promozione della lettura, inviando la propria candidatura tramite Allegato B – Domanda di partecipazione, indicando un massimo di 3 proposte complete di date, luoghi e filoni tematici. Le proposte dovranno pervenire via PEC a protocollo@pec.comune.messina.it, e per conoscenza a pattoperlalettura@comune.messina.it, entro le ore 18.00 del 19 marzo 2026.

Avviso

L’avviso è stato approvato con delibera di Giunta n. 119 del 13 febbraio 2026, proponente l’Assessore alla Cultura Enzo Caruso. A riguardo, l’Assessore ha sottolineato: “La rassegna ‘Il Maggio dei Libri’ è un appuntamento ormai consolidato su tutto il territorio nazionale, che negli ultimi anni ha riscosso grande risonanza a livello locale. Anche nel 2026 l’Amministrazione intende offrire un programma condiviso, per il tramite dell’Assessorato alla Cultura e della Biblioteca Comunale, aperto ai partecipanti del Patto per la Lettura Città di Messina, così come a associazioni culturali, enti pubblici, scuole, case editrici e librerie con sede legale a Messina, che abbiano esperienza nella promozione della lettura”.

Il programma “Maggio dei Libri a Messina 2026” si articola in tre filoni tematici: