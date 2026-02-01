Lutto nel mondo del calcio: è morto Nicola Salerno, è stato direttore sportivo anche del Messina

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Nicola Salerno, noto direttore sportivo italiano, morto oggi, domenica 1 febbraio 2026, all’età di 69 anni. Salerno è stato una figura influente nel calcio italiano, con una lunga carriera da dirigente che lo ha visto protagonista in numerose società: dal Messina, dove fu tra gli artefici della risalita dalla Serie D alla Serie B, al Cagliari, con cui raggiunse la Serie A, passando per club come Ravenna, Licata, Triestina, Catania, Foggia, Salernitana, Grosseto, Leeds United e Watford, fino a Palermo e Brescia negli anni successivi. La sua esperienza e competenza nel ruolo di direttore sportivo lo hanno reso una presenza rispettata e stimata negli ambienti calcistici italiani e internazionali.

Il ricordo dell’Acr Messina

Il Presidente Justin Davis e il Vice Presidente Morris Pagniello, a nome di tutta la famiglia dell’ACR Messina, esprimono “il più profondo cordoglio per la scomparsa di Nicola Salerno. Storico Direttore Sportivo giallorosso, Nicola ha scritto pagine indelebili nella storia del nostro club, contribuendo con dedizione, competenza e passione alla crescita della società peloritana. Il suo ricordo e il suo contributo rimarranno per sempre parte del patrimonio dell’ACR Messina. Alla famiglia Salerno giungano le più sentite condoglianze da parte della dirigenza, dello staff tecnico, dei calciatori e di tutti i tifosi giallorossi. Riposa in pace, Nicola”.