“L’ultima Spiaggia” di Lucio Luca a Vibo Valentia e Reggio Calabria

di Cosimo Sframeli – Martedì 17 febbraio 2026, ore 18:30, a Vibo Valentia, il giornalista Lucio Luca sarà ospite dell’associazione culturale “L’isola che non c’è A.P.S.”, con la presidente Concetta Silvia Patrizia Marzano, nel salotto di Palazzo Marzano, per presentare il suo ultimo libro “L’ultima spiaggia” ed. Compagnia Editoriale Aliberti. Lucio Luca scrive per il quotidiano “la Repubblica”, occupandosi di cronaca nera, giudiziaria, politica estera, sport e cultura. E’ autore del documentario “separati in casa” per l’indipendentismo in Europa.

“L’ultima spiaggia”

“L’ultima spiaggia” tratta del duplice omicidio del 27 gennaio 1976, avvenuto all’interno del “posto fisso” dei carabinieri di Alcamo Marina, in provincia di Trapani, quando furono ritrovati i corpi senza vita di due carabinieri uccisi, Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo. I corpi furono attinti da colpi di pistola e la caserma “Alkamar” risultò saccheggiata. Il giorno seguente, il 28 gennaio 1976, uno sconosciuto telefonista rivendicava il delitto al quotidiano “la Sicilia” a nome di una sigla ignota, ma asseritamente di matrice brigatista.

Due giorni dopo le Brigate Rosse smentirono ogni legame con la vicenda di Alcamo Marina. In conseguenza di questa rivendicazione le indagini virarono verso la galassia della sinistra extraparlamentare, non tralasciando la pista di Cosa Nostra. Un paio di settimane dopo, il 12 febbraio, un ragazzo alcamese di 24 anni, Giuseppe Vesco, fu fermato di notte ad Alcamo poiché in possesso di una pistola e di altri oggetti provenienti dalla caserma ove era stato commesso l’orrendo delitto. La sua confessione portò al rinvenimento di altri reperti trafugati dalla caserma e all’arresto di Vincenzo Ferrantelli e Gaetano Santangelo (entrambi minorenni), di Giuseppe Gulotta e Giovanni Mandalà. Tutti i fermati furono sottoposti a pressanti interrogatori fino a quando ammisero la loro partecipazione all’eccidio. Solo Mandalà si rifiutò di firmare il verbale di confessione. Giuseppe Gulotta, invece, costretto, si autoaccusò dell’uccisione dei due carabinieri.

Il 13 febbraio 1976 le indagini furono chiuse e gli esiti consegnati alla Procura di Trapani. Il procedimento aperto per la strage di Alcamo Marina vedrà la celebrazione di più processi: Gulotta, Santangelo e Ferrantelli verranno condannati; Giovanni Mandalà, condannato sin dal 1981, morirà in carcere per una grave malattia. Nel mese di novembre del 1977 anche Giuseppe Vesco moriva in carcere e, secondo le indagini, per un atto suicidario. Vesco lasciò dei manoscritti in cui affermava l’innocenza dei quattro giovani. Trentadue anni dopo il delitto, nel 2008, le indagini per il duplice omicidio di Alkamar furono riaperte. Uno dei militari, che aveva partecipato alle prime indagini, Renato Olino, proveniente dal Comando dei carabinieri di Napoli, racconterà ai pubblici ministeri di Trapani le illegalità nelle indagini per il delitto dei due carabinieri e delle modalità con le quali la verità ufficiale fu propagan­data sui media.

Nel 2012, Giuseppe Gulotta, individuato come il killer di Alkamar, fu assolto nel processo di revisione. Nel corso degli anni anche le sentenze di condanna pronun­ciate nei confronti dei suoi presunti complici subirono un giudizio di revisione. La Procura di Trapani riaprì l’inchiesta e i militari che avevano svolto le relative indagini e furono indagati per le violenze ai danni degli arrestati, ma i reati a loro contestati erano ormai prescritti. Al comando degli investigatori, che avevano condotto le indagini per il duplice delitto, era il colonnello Giuseppe Russo, ucciso in un agguato mafioso nel 1977. Nel 2020 venne avanzata la richiesta di archiviazione e gli autori della strage restano ad oggi ignoti.

Opportuni appro­fondimenti vennero sviluppati anche su “Gladio”, l’organizzazione paramilitare frutto di una intesa tra la CIA e i Servizi segreti italiani per contrastare una possibile invasione nell’Europa occidentale da parte dell’Unione Sovietica, dei Paesi del patto di Varsavia, nonché della Jugoslavia titina, senza ottenere alcun elemento a detrimento del filone emergente, consolidatosi durante le attività condotte. La rappresentazione sarà introdotta da Concetta Silvia Patrizia Marzano, presidente de “L’isola che non c’è A.P.S.”; interverranno: Rosada Pezzo, direttore Archivio di Stato di Vibo Valentia; Elio Costa, magistrato e già sindaco della Città di Vibo Valentia: Pietro Comito, giornalista.

Lucio Luca

Lucio Luca, in anteprima nazionale, illustrerà, quindi, l’indagine riaperta per scoprire mandanti ed esecutori del duplice omicidio dei due carabinieri, Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo, ai quali nel 2016 è stato intitolato il lungomare di Alcamo. La mattina di mercoledì 18 febbraio Lucio Luca interverrà all’Archivio di Stato di Vibo Valentia a dialogare con gli studenti del Liceo Scientifico. Rosada Pezzo ne curerà l’introduzione, mentre Concetta Silvia Patrizia Marzano condurrà il tanto atteso evento.

Il pomeriggio di mercoledì 18 febbraio, accompagnato da Giuseppe Livoti, presidente dell’Associazione culturale “Le Muse”, Lucio Luca incontrerà gli studenti del Liceo Classico “Campanella” di Reggio Calabria per illustrare il grave attentato ai carabinieri e le nuove delicate inchieste riaperte dopo oltre quarant’anni e tutt’ora in corso.