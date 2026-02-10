L’ultima “battaglia” di Falcomatà: le foto modificate dell’Assessore Regionale Minenna

Ora che non è più Sindaco, Giuseppe Falcomatà può trovare molto più tempo da trascorrere sui social. Da Consigliere Regionale, tra un Consiglio e l’altro, anche qualche attacco sparuto qua e là alla Regione, a Occhiuto e alla sua Giunta. “Battaglie” vere, potremmo dire. Così tanto vere che si avvicinano a quelle che la Sinistra manda avanti per vicende tipo Pucci a Sanremo o il dipinto col volto di Giorgia Meloni. Nel caso di specie, l’ex Sindaco di Reggio Calabria punta il dito addirittura sull’Assessore Regionale Marcello Minenna e su delle foto modificate con l’intelligenza artificiale. Minenna infatti, va detto, ci mette molto del suo, pubblicando sul suo sito immagini con Mattarella e con Papa Leone evidentemente modificate, pur partendo da basi di immagini reali e realmente esistenti. E poi, è bene ribadirlo, il fatto che possano essere modificate è indicato nel disclaimer del sito.

Tuttavia, il punto non è questo. Il punto è che trattasi di mere banalità, di sciocchezze, pettegolezzi. Su cui qualcuno, a Sinistra, continua a costruirci battaglie. Il Foglio e il Corriere della Sera hanno rilanciato la notizia e Falcomatà ha cavalcato l’onda: “Sinceramente mi sfugge il motivo per cui l’Assessore al Bilancio della Giunta Occhiuto, Marcello Minenna, un’istituzione che dovrebbe essere simbolo di autenticità, verità e trasparenza, abbia deciso di taroccare con l’Intelligenza Artificiale due foto del suo sito, simulando due incontri con il Presidente della Repubblica e con il Santo Padre” ha scritto Falcomatà.

“Sicuramente so che quella che ne viene fuori non è una bella immagine di chi dovrebbe rappresentare la nostra Calabria, una terra autentica, fatta di persone vere, che apprezzano la sincerità e che non meritano di essere guidate da chi tarocca le foto istituzionali con l’IA, collezionando pessime figure di fronte alle massime istituzioni nazionali. Caro Minenna, sarà per questo che tra le priorità assolute di questa Giunta, tra i primissimi provvedimenti di questa consiliatura, si sia deciso di portare in Consiglio regionale proprio una legge sull’Intelligenza Artificiale!? Ps: speriamo serva quantomeno a migliorare la resa grafica, visto che nelle sue foto, al povero Presidente Mattarella, avete persino tagliato il collo…”ha concluso scherzando.

Le precisazioni di Minenna

Prima ancora, lo stesso Minenna aveva risposto all’Ansa, precisando: “ho letto con sorpresa e rammarico molte inesattezze contenute in articoli di stampa inerenti ad alcuni incontri istituzionali. Le fotografie pubblicate sono tutte reali e documentano eventi effettivamente avvenuti. In alcuni casi sono state modificate, esclusivamente per migliorarne la comprensione visiva, la resa grafica o per tutelare la privacy, come peraltro chiaramente indicato nel disclaimer del sito”

“Le foto originali – precisa Minenna – sono peraltro contenute nella sezione ‘galleria fotografica’. Attribuire a tali interventi finalità o significati diversi significa travisare i fatti e indurre il lettore in errore. Una precisazione che ritengo doverosa per ristabilire la correttezza dell’informazione”.