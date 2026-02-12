L’UDC si incontra a Roma e lancia la volata per Reggio Calabria: “pieno sostegno alla leadership di Cannizzaro”

Nella giornata di mercoledì 11, a Roma, presso la sede nazionale dell’Unione di Centro, si è svolto un vertice politico di assoluto rilievo per il futuro del centrodestra e per la città di Reggio Calabria. All’incontro hanno partecipato il commissario provinciale UDC Giuseppe Pinto e il commissario regionale Salvatore Bulzomì, insieme al Presidente nazionale Lorenzo Cesa e al Segretario nazionale Antonio De Poli. Un momento di confronto politico alto e strategico, finalizzato a “tracciare con chiarezza il ritorno dell’UDC da protagonista alle prossime elezioni amministrative nella città dello Stretto e a definire il contributo determinante dello scudo crociato nel percorso unitario del centrodestra” si legge in una nota.

Nel corso del vertice è stata ribadita, in modo unanime, la “volontà dell’UDC di sostenere con convinzione la candidatura a sindaco dell’onorevole Francesco Cannizzaro, condividendo pienamente l’impostazione politica illustrata dal segretario regionale di Forza Italia in merito alla costruzione di una coalizione compatta, inclusiva e fondata su un programma forte, credibile e radicato nei bisogni reali della città. L’UDC, forte di una rinnovata organizzazione territoriale, di una classe dirigente in fase di profondo rilancio e di un entusiasmo tornato finalmente a scorrere nei territori, ha confermato la propria disponibilità a contribuire in modo centrale alla costruzione di un percorso unitario e vincente, fondato sulla condivisione con tutti i partiti della coalizione”.

“Il vertice nazionale ha sancito, di fatto, l’avvio di una fase nuova, dinamica e innovativa: una fase nella quale l’UDC non si limita a partecipare, ma torna a incidere, a costruire, a orientare politicamente una sfida che riguarda non solo gli equilibri partitici, ma il futuro stesso della città di Reggio Calabria. Lo scudo crociato torna così al centro della scena politica cittadina, pronto a garantire quello slancio, quella capacità di mobilitazione e quella forza identitaria che renderanno ancora più solida e competitiva la volata dell’onorevole Cannizzaro verso la guida di Palazzo San Giorgio” si legge ancora.

Pinto (UDC Reggio Calabria): “sosteniamo con convinzione la candidatura di Cannizzaro”

Dichiarazione di Giuseppe Pinto, Commissario provinciale UDC:

“il vertice nazionale di mercoledì rappresenta un passaggio politico fondamentale per l’UDC e per l’intera coalizione di centrodestra. Insieme al commissario regionale Salvatore Bulzomì, al Presidente nazionale Lorenzo Cesa e al Segretario nazionale Antonio De Poli abbiamo condiviso una visione chiara: l’UDC torna protagonista a Reggio Calabria e sarà una delle forze determinanti nel percorso che porterà alla vittoria del centrodestra. Sosteniamo con convinzione la candidatura a sindaco dell’onorevole Francesco Cannizzaro, riconoscendone la leadership, il radicamento territoriale e la capacità di interpretare le aspettative di una città che chiede finalmente una guida forte, credibile e unitaria”.

“Il nostro impegno sarà totale, leale e costruttivo. L’UDC metterà in campo energie e competenze con uomini e donne capaci di dare un contributo concreto al programma e alla squadra che governerà Reggio Calabria. Dopo anni difficili, oggi lo scudo crociato torna ad essere una forza viva, presente, organizzata. Siamo pronti a sostenere, insieme a tutta la coalizione, un percorso trionfale che riporti il centrodestra alla guida della città”.

“Il ritorno dell’UDC sulla scena politica reggina non è soltanto una scelta organizzativa, ma un segnale politico forte: la ricostruzione di un’area popolare, moderata e riformista che torna a essere protagonista nel progetto di governo della città. Da Roma, dalla sede nazionale del partito, parte ufficialmente la sfida: Reggio Calabria torna al centro dell’agenda politica nazionale dell’UDC. E lo scudo crociato, questa volta, è pronto a correre fino in fondo divenendo il valore aggiunto della coalizione e contribuendo allo slancio del plebiscitario trionfo del leader Francesco Cannizzaro e del centrodestra unito“ si chiude la nota.