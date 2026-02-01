L’Ucraina ringrazia Musk per Starlink: “campione di libertà e vero amico degli ucraini”

“Le prime misure stanno già dando risultati. Grazie per essere con noi. Sei un vero campione della libertà e un vero amico del popolo ucraino“. Con queste parole, scritte su X, il ministro della Difesa ucraino, Mykhailo Fedorov, ha ringraziato Elon Musk e la sua azienda SpaceX per le misure adottate che hanno impedito alla Russia di utilizzare i satelliti Starlink per far volare droni sopra l’Ucraina.

Il messaggio del ministro rispondeva a un post dello stesso Musk, in cui il miliardario dichiarava: “sembra che le misure che abbiamo preso per impedire l’uso non autorizzato di Starlink da parte della Russia abbiano funzionato. Fateci sapere se sono necessarie ulteriori azioni“.