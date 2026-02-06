“L’olio della consolazione e il vino della provocazione”: a Reggio Calabria si apre la XXXIV Giornata Mondiale del Malato

L’Ufficio di Pastorale della Salute, con la Veglia di Preghiera “L’olio della Consolazione e il Vino della Provocazione”, che si terrà domani, sabato 7 febbraio alle ore 16:30 nella Basilica Cattedrale di Reggio Calabria, avvierà le Celebrazioni per la XXXIV Giornata Mondiale del Malato. L’Icona biblica del Buon Samaritano, a cui è ispirato il tema di quest’anno, offre molteplici spunti per una lettura sociale, culturale e cristiana sul tema della solidarietà e sulla sensibilità compassionevole verso chi soffre.

La Veglia di sabato 7 febbraio, che sarà presieduta dall’Arcivescovo S.E. Mons. Fortunato Morrone, vedrà protagonista la Preghiera rivolta a invocare lo spirito “samaritano” su chi si occupa dei malati oggi in ogni contesto e situazione indicando le Comunità parrocchiali che quotidianamente sono presenti dove la malattia e la sofferenza incontrano la solitudine. Personale sanitario, Ministri della Comunione, Ministri della Consolazione e tutto il ricco mondo del Volontariato che rivolge il proprio servizio ai Malati è stato invitato a unirsi alla preghiera.

A dare un contributo alla riflessione sul tema della Giornata, sarà anche l’Associazione Amici del Musical di Bocale, che con una breve rappresentazione evangelica porterà la parabola del Buon Samaritano, attraverso musica, parole e gesti, provando a far dialogare questa storia antica con la nostra quotidianità, fatta di incontri, fragilità e scelte. Non solo un racconto da ascoltare, ma un invito a riconoscerci, a guardarci attorno e a chiederci che posto occupiamo nella storia degli altri. A conclusione della Veglia saranno consegnati i simboli dell’Olio e del Vino alle Parrocchie della Zona pastorale di Gallico – Catone (che ospiterà la Celebrazione dell’11 febbraio), alle U.O.C degli Ospedali e delle Strutture sanitarie del territorio diocesano e alle Associazioni di Volontariato del mondo della Salute.

Alla Zona pastorale di Gallico Catona verrà consegnata l’icona della Madonna della Salute che da quest’anno unirà le celebrazioni rivolte alla Giornata Mondiale del Malato e che di anno in anno verrà portata nelle Zone pastorali dove verrà celebrata la Giornata.