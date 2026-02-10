Loizzo: “sono accanto a precari e idonei calabresi. La politica sia unita”

“Sono accanto ai precari e agli idonei calabresi e sarò al loro fianco il prossimo 25 marzo. Abbiamo l’occasione come Calabria di essere all’avanguardia costruendo un impianto normativo che sia conforme alla Costituzione e che ci doti di una legge regionale efficiente. L’appello che rivolgo alle forze politiche, tutte, è quello di essere unite. Non possiamo sempre essere in campagna elettorale ma anche unirci sulle cose giuste. Quando le battaglie nascono dal basso, come quella degli idonei, è giusto accompagnarle con serietà. E per questo ci vuole una legge giusta e condivisa”. Lo dichiara Simona Loizzo, deputato calabrese della Lega.