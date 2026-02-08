Loizzo: “grazie del sostegno degli idonei per la mia proposta di legge, confido in Occhiuto”

La nota stampa del deputato della Lega Simona Loizzo sulla sua proposta di legge regionale, supportata dagli idonei calabresi

Simona Loizzo
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

“Ringrazio gli idonei calabresi per il sostegno alla mia preannunciata proposta di legge regionale che non sarà mia ma della Lega. Ne discuteremo insieme agli amici Mattiani, Greco e Bevilacqua. Stamattina mi è stato riferito che gli idonei terranno una manifestazione il prossimo 25 marzo e io aderirò certamente. La Regione Calabria ha già prorogato le graduatorie ma serve una norma regionale che li tuteli e li valorizzi. Altrimenti la proroga è insufficiente”.

“In questo senso le forze politiche, tutte, possono dimostrare senso di responsabilità. Confido anche nel presidente Occhiuto che è sempre stato attento sul tema. Così come confido negli enti locali, sindaci e presidenti delle province, affinché recepiscano la necessità di dare spazio a queste persone”. Lo dichiara Simona Loizzo deputato della Lega.

