Locri si colora per il Gran Carnevale 2026: sfilate, musica e sapori della tradizione in Piazza dei Martiri | INFO

Domenica 15 e lunedì 16 febbraio la città tra carri allegorici, la storica "Farsa" e i grandi concerti in piazza

Gran Carnevale Locrese

La città di Locri si prepara a vivere una delle ricorrenze più attese dell’anno. Il Gran Carnevale Locrese 2026 trasformerà il cuore cittadino, e in particolare Piazza dei Martiri, in un palcoscenico a cielo aperto dove tradizione, divertimento e cultura popolare si fonderanno in una due giorni di festa indimenticabile. Un programma ricco, curato nei minimi dettagli dai tanti volontari, che mira a coinvolgere bambini, giovani e famiglie in un abbraccio collettivo fatto di maschere, musica e sapori autentici.

Il Gran Carnevale Locrese non è solo un evento ludico, ma un momento di aggregazione fondamentale per il tessuto sociale della Locride, capace di richiamare turisti e visitatori da tutta la Vallata del Torbido e oltre. Il sipario si alzerà domenica 15 febbraio alle ore 10:00 con la grande sfilata dei carri allegorici e dei partecipanti in maschera. Il corteo partirà da Piazza Don Bosco per attraversare le vie principali della città, raggiungendo Piazza dei Martiri. Qui, la festa entrerà nel vivo con animazione e gonfiabili per i più piccoli, accompagnati dalla dolcezza della tradizionale crostata alla frutta offerta dai bar locali.

Il momento della convivialità è previsto per le ore 13:00 con il “Pranzo della domenica”, un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza per condividere i piatti tipici della tradizione, come la pasta di casa con le polpette. Il pomeriggio proseguirà all’insegna del talento: alle 18:00 sarà il turno del saggio di Carnevale curato dalla scuola di ballo “Nati per Sognare”. La serata di domenica culminerà alle 21:00 con il concerto spettacolo della “Disco Lottery 90”, un viaggio emozionale tra le hit più iconiche della nostra musica, garantendo divertimento e balli per tutte le età. Durante la serata gli spettatori avranno la possibilità di vincere una crociera, altra grande opportunità per tutti i presenti.

I festeggiamenti riprenderanno lunedì 16 febbraio dalle ore 16:00, con un pomeriggio interamente dedicato ai bambini tra giochi e colori. Alle 18:00, spazio alla cultura locale con la rappresentazione teatrale della “Farsa”, a cura dell’Associazione Don Giovinazzo: uno spettacolo che unisce ironia e spirito carnevalesco, custodendo una tradizione secolare molto sentita dalla comunità.

Il gran finale sarà affidato, alle 20:30, al trascinante concerto dei Son’Abballu. Il gruppo chiuderà il Carnevale 2026 portando in piazza l’energia della musica popolare calabrese, trasformando Piazza dei Martiri in una grande festa da ballo collettiva.

Gran carnevale locrese locandina

