Lo Stretto di Messina e lo sport del mare: incontro istituzionale tra AdSP e Federazione Italiana Vela

Si è svolto oggi, presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, un incontro istituzionale tra il Presidente dell’ente, Francesco Rizzo, il direttore del demanio dott. Giuseppe Lembo e una delegazione della Federazione Italiana Vela (FIV), rappresentata dal Consigliere Nazionale Fabio Colella e dal Presidente della sezione di Messina della Lega Navale Italiana, Alessandro Billè. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto per esplorare nuove sinergie volte alla valorizzazione dello sport della vela come volano di sviluppo per il territorio dello Stretto. Al centro del colloquio, la volontà di promuovere un utilizzo sempre più integrato e sociale delle aree portuali di Messina, Milazzo, Tremestieri, Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

Il quadro normativo: sport e inclusione

L’incontro si inserisce nel nuovo contesto legislativo delineato dalla riforma dell’Art. 33 della Costituzione, che riconosce il valore educativo e sociale dello sport, e dal Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62. Quest’ultimo, entrato in vigore nel 2024, imponendo a pubbliche amministrazioni e concessionari l’adozione di misure concrete per garantire la piena accessibilità e l’inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita sociale, compreso quello sportivo e nautico.

A margine dell’incontro, il Presidente Francesco Rizzo ha dichiarato: “nella visione di una portualità moderna, è fondamentale che le diverse anime che popolano i nostri scali possano convivere e condividere gli spazi in modo armonioso. Lo sport rappresenta una di queste componenti essenziali e, in tal senso, registriamo una piena sintonia con la Federazione Italiana Vela nel voler promuovere attività che aprano i porti alla cittadinanza e al territorio”.

Inclusione e accessibilità

In linea con le recenti disposizioni normative, le Parti hanno approfondito la necessità di potenziare l’accessibilità delle infrastrutture per favorire il Parasailing e le attività di vela solidale. L’obiettivo comune è rendere i porti dello Stretto dei punti di riferimento per uno sport inclusivo, garantendo, come già previsto dal Codice della Nautica, spazi e ormeggi dedicati agli atleti con disabilità.

Il Consigliere Nazionale FIV, Fabio Colella, ha commentato: “esiste una grande sintonia con l’Autorità di Sistema Portuale sulla necessità di investire sulla vela. Lo Stretto ha le caratteristiche tecniche e paesaggistiche per diventare un polo di eccellenza per il comparto sportivo e del diporto. Lavorare insieme per migliorare la logistica e l’accoglienza, nel solco delle nuove tutele per la disabilità, significa preparare il territorio a ospitare manifestazioni sportive di rilievo che porteranno prestigio a tutta l’area”.

Sostenibilità e Visione Futura

L’incontro si è concluso con l’impegno a proseguire il dialogo per armonizzare le attività sportive con le esigenze operative dei porti, consolidando il ruolo dello Stretto come hub strategico per la vela, in coerenza con i principi di sussidiarietà e leale cooperazione tra le istituzioni.