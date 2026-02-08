“L’Italia peggiore e l’Italia migliore”: la FOTO eloquente postata da Occhiuto, “non c’è altro da aggiungere”

C’è una Italia di cui andare orgogliosi, in questi giorni. E c’è una Italia di cui vergognarsi, sempre in questi giorni. Una foto esprime al meglio questo sentimento, ed è stata postata sui social dal Governatore calabrese Roberto Occhiuto. L’Italia peggiore è quella che sta manifestando contro le Olimpiadi, che crea disagi e attacca le forze dell’ordine, come già accaduto sabato scorso. L’Italia migliore è quella italiana protagonista alle Olimpiadi, che ha già conquistato tre medaglie e che sta rendendo orgoglioso un paese. “Non c’è altro da aggiungere” ha scritto Occhiuto in accompagnamento alla foto postata.

Questa la foto.