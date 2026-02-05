L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro avrà una seconda stagione: racconterà cosa è successo dopo l’arresto

“Alla luce dell’interesse suscitato e del valore del racconto, stiamo già lavorando al seguito della serie. La seconda stagione approfondirà ciò che è accaduto dopo la cattura: le indagini successive, i nuovi arresti e l’intera rete che ruotava attorno a Matteo Messina Denaro. Al centro del racconto resterà il lavoro sul campo, il filo rosso delle investigazioni e il punto di vista del nostro protagonista, il colonnello dei carabinieri, nel proseguimento di una storia che riguarda da vicino il Paese intero“. Lo annuncia il produttore Pietro Valsecchi, che con Camfilm ha realizzato, in collaborazione con Rai Fiction, la serie L’Invisibile, che ha chiuso ieri su Rai1 raccogliendo con la seconda parte 3 milioni 894mila telespettatori e il 22,3% di share.

“Dopo il grande successo di ascolti registrato ieri sera dalla fiction civile dedicata alla cattura di Matteo Messina Denaro – sottolinea Valsecchi – è doveroso sottolineare l’importanza del risultato raggiunto, soprattutto considerando una serata televisiva particolarmente complessa e altamente competitiva. I dati complessivi verranno ulteriormente arricchiti dagli ascolti di RaiPlay, che ha registrato un numero molto significativo di visualizzazioni già nelle prime ore”. “Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto. Un ringraziamento speciale va all’Arma dei Carabinieri, al colonnello Arcidiacono e al vice procuratore Paolo Guido, che con i loro racconti, la loro competenza e la loro disponibilità hanno contribuito in maniera determinante alla realizzazione della serie. Grazie anche a tutto lo staff Rai, a Camfilm, agli attori, al regista e ai due sceneggiatori – conclude il produttore – che hanno lavorato con me alla scrittura di questa storia, condividendo un percorso intenso e profondamente civile“.