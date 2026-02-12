L’inaugurazione della mostra archeologica “La memoria di Tanino De Santis a Francavilla Marittima: il ritorno dei reperti”

L’Amministrazione comunale di Francavilla Marittima annuncia la conferenza stampa di inaugurazione della mostra archeologica “La memoria di Tanino De Santis a Francavilla Marittima: il ritorno dei reperti”, che avrà luogo venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 17.00. Grazie al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, i reperti della collezione De Santis, custoditi presso lo stesso museo, torneranno per un anno nella loro terra di origine.
Un progetto che contribuisce a inserire il Museo Civico Archeologico di Francavilla Marittima, nel cuore del Borgo di Epeo, in una rete culturale con altre realtà, rafforzando al contempo la nostra identità e restituendo alla comunità francavillese un legame vivo con la propria storia.