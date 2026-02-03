“Liberi dagli schemi ideologici”, a Roma l’assemblea nazionale di Sud chiama Nord

Sud chiama Nord terrà la propria Assemblea nazionale 2026 mercoledì 18 febbraio, alle ore 18.00, presso il Lifestyle Hotel (via Giorgio Zoega 59, Roma). Il tema scelto, “Liberi dagli schemi ideologici”, rappresenta il cuore di un percorso politico che entra nella sua fase più decisiva e guarda con determinazione alle elezioni Regionali e Politiche che si terranno nel 2027. L’assemblea sarà un momento di confronto, visione e condivisione delle prossime tappe del movimento, con annunci che contribuiranno a definire con chiarezza l’identità, i valori fondanti e le linee guida strategiche dell’azione politico-amministrativa di Sud chiama Nord.

Le dichiarazioni di Castelli

“A Roma si aprirà un confronto ampio e profondo: verranno presentate le prossime tappe di Sud chiama Nord e annunciate novità decisive che consolideranno in modo definitivo l’identità e i valori fondanti del nostro movimento”, dichiara la presidente nazionale di ScN Laura Castelli. “Da Roma partirà anche la nuova campagna di tesseramento e tutti gli step che ci porteranno a definire il percorso di un movimento che, partito dalla Sicilia, oggi rappresenta una realtà ben consolidata nel Mezzogiorno, con tesserati in tutta Italia”, conclude Castelli. L’Assemblea nazionale segna una nuova fase per Sud chiama Nord: una comunità politica in crescita, radicata nei territori e pronta a costruire un progetto libero da schemi ideologici e vicino ai bisogni reali dei cittadini.