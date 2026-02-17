Lega Calabria, nominata la Responsabile del Dipartimento Provinciale Lavoro e Disabilità | NOME

La Dott.ssa Maria Nucera è stata nominata dalla Lega Calabria Responsabile del Dipartimento provinciale Lavoro e Disabilità per la provincia di Reggio Calabria. “Una scelta che premia un profilo professionale di alto livello, caratterizzato da una lunga esperienza nella pubblica amministrazione, da un forte impegno nel sociale e da un legame politico consolidato con il Consigliere regionale Giuseppe Mattiani, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, al quale è da sempre vicina e con il quale condivide un percorso di collaborazione politica e istituzionale radicato nel territorio reggino” si legge in una nota.

La Sua nomina rappresenta anche un riconoscimento della fiducia costruita negli anni e della sintonia con le linee programmatiche portate avanti dal gruppo consiliare. Il suo curriculum testimonia una carriera solida e coerente di coordinamento e gestione di progetti complessi e multilivello nell’ambito degli Enti Locali e sottolinea la sua “esperienza pluriennale nella lettura incrociata delle normative di riferimento e nella traduzione di obiettivi strategici nazionali in azioni operative territoriali”, competenza essenziale per un dipartimento che si occupa di lavoro, inclusione e disabilità. Un profilo professionale di assoluto valore, che esprime un’importante esperienza nella programmazione e gestione dei fondi europei e nazionali. La Dott.ssa Nucera è anche co-autrice del volume “Politiche del lavoro e pubblica amministrazione: il PNRR tra principi costituzionali e responsabilità attuative”.

Accanto al percorso istituzionale, Maria Nucera è profondamente attiva nel mondo associativo, realtà con cui ha contribuito alla promozione di iniziative sociali e culturali rivolte alla comunità, con particolare attenzione alle categorie fragili e ai temi dell’inclusione. Con la sua nomina “la Lega Calabria vuole continuare il suo percorso di coinvolgimento di Professionisti di altissimo livello, valorizzandone competenze, radicamento territoriale e capacità di saper coniugare visione strategica e attenzione alle persone. Un profilo che, grazie alla sua esperienza nella governance multilivello, nella gestione dei fondi strutturali e nel lavoro con le categorie più vulnerabili, potrà contribuire in modo significativo allo sviluppo di politiche provinciali più efficaci, inclusive e orientate ai risultati” si chiude la nota.