Lega, arriva il nuovo commissario in Calabria dopo le dimissioni di Mancuso | NOME

“La Lega ringrazia di cuore Filippo Mancuso per il grande lavoro svolto come commissario regionale in Calabria. Un anno e mezzo di dedizione e professionalità, confermate anche dall’ottimo risultato sia personale che della Lega nelle ultime elezioni regionali in Calabria e dalla crescita di iscritti e di amministratori in tutto il territorio calabrese”, è quanto c’è scritto in una nota della Lega.

Sudano nuovo commissario

“Mancuso – prosegue la Lega – continuerà il suo grande apporto, nel ruolo di vice presidente della giunta regionale con deleghe importanti in virtù anche dell’emergenza che ha colpito le coste regionali negli ultimi giorni”. “Da domani – conclude la nota – il commissario regionale della Lega sarà il deputato Valeria Sudano”.